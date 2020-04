Nein, es war kein Aprilscherz: Rund um den Phoenix-See ging es am Wochenende nur noch im Uhrzeigersinn. Denn der See hat für viele Spaziergänger, Radfahrer, Läufer und Walker eine magische Anziehungskraft. Das alles ist auch in der Corona-Virus-Krise zu Zweit oder als Familie erlaubt, doch aufgrund des schönenWetters und der beginnenden Osterferien , plante die Stadt den Ausflug zum See sicherer zu machen. Daher erklärt die Verwaltung die Fußwege rund um den Phoenix-See zur „Einbahnstraße“. Dies ist ein Appell an die Dortmunder. Nur noch eine Laufrichtung – und zwar im Uhrzeigersinn – ist empfohlen, um das Kontaktverbot zu vereinfachen.



Zahlreiche Schilder wurden Freitag aufgehängt, welche die Laufrichtung anzeigen.

Damit soll vermieden werden, dass sich die Menschen zu nahe kommen. Denn das kann schnell passieren, wenn viele Menschen unterwegs sind und sich dann auch noch auf den Wegen entgegen kommen und begegnen. Die geltenden Abstandsregeln sind dann kaum noch einzuhalten. Das Coronavirus hätte in so einem Fall leichtes Spiel, denn es verbreitet sich auch draußen im Freien.

Runde um See oder Abkürzung

Wer also am See unterwegs ist, weiß jetzt, dass erden gesamten See umrunden müsste, um zum Ausgangspunkt zurück zu kommen. Alternativ kann er allerdings auch eine der Anwohnerstraßen nutzen, die am See entlang führen, um zurück zu gelangen.

Grundsätzlich gilt für alle stark frequentierten Parks und Naturschutzgebite, die Bolmke und auch den Stadtwald und die Halden auch in der Osterferienzeit: Zu zweit darf man natürlich draußen unterwegs sein – als Familie, die zusammen lebt, dürfen es entsprechend mehr Personen sein. Allerdings können viele „Zweiergruppen“ zusammen bei großer Nähe auf engem Raum (auf schmalen Wegen) trotzdem eine Ansammlung ergeben, die die Ordnungskräfte auflösen

müssen. Und dies gilt insbesondere bei „Begegnungsverkehr“.

Im Uhrzeigersinn wird empfohlen

Die Ordnungskräfte können und müssen eingreifen, wenn es zu Ansammlungen kommt. Sie greifen aber nicht ordnungsrechtlich durch, wenn sich jemand nicht im Uhrzeigersinn, sondern in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Die Laufrichtung ist keine Maßnahme des Ordnungsrechts, sondern eine Empfehlung, die auf die Einsicht und Mithilfe der Seebesucher setzt. Der von der Stadt Dortmund am See eingesetzte Sicherheitsdienst wird die See-Spaziergänger jedoch hier und da an die Einhaltung der vorgegebenen Richtung erinnern.