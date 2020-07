Die Ferienaktionen finden auf den großen Wiesen, rund um das Regenbogenhaus, am neuen Teehaus und an vielen anderen Stellen statt. Sie sind als offenes Angebot, aber mit begrenzter Teilnehmerzahl geplant – unter Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz.



Die Premiere des Mini-Kinderkulturcafés open air am neuen Standort auf der Terrasse ParkAkademie ist am ersten Feriensonntag gelungen, es wird schon gebastelt, gehämmert und gesägt, meditativ ging es bei Qui Gong her und der Spieleverleih ist angelaufen. Jeden Tag gibt es eine neue und andere ‚Angebotskombination‘: Korbflechten, Schmieden, Malen und Basteln sind nur einige der vielen Möglichkeiten. Unter dem Motto „Yoga, Fitness & Co.“ geht es sportlich zu, Musik und Animation gibt es an den Sonntagen auf Wiesen und Wegen und wer zum Thema ‚Rosen‘ entspannt auf eigene Faust, aber mit einem ‚Leitfaden‘ in der Hand Neues, Interessantes und vielleicht nie Gehörtes erfahren möchte, der kann sich diesen Leitfaden an den Parkeingängen geben lassen.

Mit der dritten Sommerferienwoche geht es dann richtig los: Die PSD Bank Rhein Ruhr konnte als Sponsor gewonnen werden. Sie wird ein tolles Programm bieten mit vielen bekannten Stars aus dem Fernsehen und dem berühmten blauen Löwenzahn-Bauwagen, der ganze 21 Tage auf der Wiese oberhalb des Sonnensegels steht.

„Löwenzahn“ als älteste Umweltsendung des deutschen Kinderfernsehens versteht es seit 1980 mit starken Geschichten, pfiffigen Sachtricks und beeindruckenden Dokumentationen Wissen zu vermitteln und die Entdeckerlust seiner Zuschauer zu wecken. Hier – am Bauwagen im Park - gibt es verschiedene Stationen, bei denen die jungen Entdecker und Forscher knifflige Spiele oder lehrreiche Experimente aus der Physik und Mathematik lösen können.

Damit nicht genug: Immer donnerstags bis sonntags begegnet man Kindheitsfiguren wie Ernie und Bert und noch vielen anderen auf den Parkwegen – die schönsten Fotomotive für Kinder und Familien!

Bürgermeisterin Birgit Jörder als Schirmherrin: „Die PSD Bank Rhein-Ruhr ist ein angesehener und toller Partner für unsere Stadt. Unsere Erfahrung mit ihr zeigt, dass sie bei vielen Veranstaltungen nicht nur eine klassische Sponsor-Rolle übernimmt, sondern aktiv die Projekte mitgestaltet, eigene Ideen und Specials einbringt und die Veranstalter vor Ort bei allen Herausforderungen unterstützt. Daher freue ich mich, dass wir zusammen mit der PSD Bank wieder etwas präsentieren können, was komplett neuartig ist und es so hier noch nicht gegeben hat."

August-Wilhelm Albert, Vorstand der PSD Bank Rhein Ruhr sagt: „Bereits das Autokino in Dortmund haben wir von der PSD Bank mitinitiiert und so schnell wie möglich umgesetzt, um den Menschen wieder Freizeit anbieten zu können. Daher wussten wir, dass wir auch dieses Projekt des ParkSommers relativ schnell auf die Beine stellen können. Und weil wir den Kindern hier etwas ganz Besonderes anbieten möchten, holen wir sogar einige Kindheitsfiguren in den Westfalenpark, unter anderem auch Ernie und Bert.“

Aktuelle Infos online



Unter www.westfalenpark.de sowie unter www.psd-parksommer.de werden die Wochenprogramme aktuell eingestellt und ein Parkplan (ab der nächsten Woche auch erhältlich an den Kassen) hilft bei der Suche nach den Aktionsstationen. So kann der Besuch im Park schon vorab geplant werden. Oder man lässt sich vor Ort überraschen von den täglich wechselnden Angeboten.

Eine Bitte: Abstand halten



Wenn Abstand gehalten und Rücksicht aufeinander genommen wird, können Familien, Kinder und alle, die ihren Sommer zuhause und nicht im Urlaub anderswo verbringen, viel Spaß haben.

Alle Aktionen sind kostenlos. Der Parkeintritt ist auf zwei Euro p. P. reduziert und Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt in den Park in den Sommerferien.