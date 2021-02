Zwei Wochen nach dem Ende der Transferperiode meldet der BVB doch noch einen "Neuzugang": pünktlich zum Heimspiel des BVB gegen Hoffenheim übernimmt das Unternehmen DSW 21 erstmal eine "Rückennummer" bei dem Fußballklub.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer (l.) überreichte dem Vorstandsvorsitzenden der DSW21, Guntram Pehlke, das Trikot mit der 21: „Der Fußball ist immer ein Botschafter seiner Stadt und Region. Für den BVB gilt das in besonderer Weise. Durch die 21 als Rückennummer für die Unternehmen der kommunalen 21-Gruppe können wir den so oft versteckten Meister der Infrastruktur in unserer Stadt sichtbar machen.“

Gelebte Kooperation



Hinter BVB und DSW21 stehen 600.000 Einwohner – viele sind "schwarzgelb". Für Guntram Pehlke ist die Kooperation logisch: „In Wahrheit leben wir diese Partnerschaft ja schon seit vielen Jahren. Sie hat längst Tradition. Allein schon dadurch, dass an jedem Heimspieltag rund 30.000 Zuschauer mit unseren Bussen und Bahnen zum Signal Iduna Park fahren.“ Und: Als Borussia Dortmund 2005 finanziell in Not war, investierte DSW 21 in ein neues Trainingsgelände in Brackel. Das ist in den 15 Jahren seither zum hochmodernen Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum inklusive der neuen Geschäftsstelle Sport gewachsen. Und es wächst weiterhin, um mit den besten Trainingszentren Europas mithalten zu können.