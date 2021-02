Teurer als geplant wird die Modernisierung des Hoeschparks. Die fehlenden Mittel können laut Bezirksregierung zu 90 Prozent gefördert werden. Um den Park weiter zu entwickeln wird derzeit die das Sport- und das Tennisheim saniert. Außerdem werden Freiflächen des Parks neu gestaltet und die Beleuchtung der Wege wird zum Teil erneuert. Diese Verbesserungen sollen den Park zukunftsfähig machen.



Nun treiben einerseits die stetig steigenden Preise im Baugewerbe die Kosten für die Sanierung in die Höhe. Andererseits ist der Untergrund für die Baustraße in schlechtem Zustand und muss in größerem Umfang als angenommen repariert werden. Gleichzeitig verursacht auch die deutlich aufwändigere Schadstoffsanierung Mehrkosten.

Stadt hofft auf 90% Förderung

Im Rathaus geht man von insgesamt 1,249 Mio. € Mehrkosten aus. Bekommt die Stadt eine Förderung, erhöht sich der zehnprozentige Eigenanteil der Stadt von rund 500.000 € auf 624.700 Euro. Die neu berechneten Gesamtkosten liegen nun bei rund 6,25 Mio. €.