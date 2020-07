Mit einem besonderen Projekt will der TSC Eintracht für gesunde Ernährung sensibilisieren. Auf dem Sportgelände des Vereins an der Victor-Toyka-Straße wachsen Salatköpfe und Tomaten. Dahinter steckt „Ernährung bewegt“, bei dem Mitglieder und TSC Mitarbeiter zusammen mit Kindern gärtnern, um sie für gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Zwei Gewächshäuser konnte der Verein durch die Unterstützung von Sponsoren bauen.



Bewegung und Ernährung gehören zusammen, deshalb möchte der TSC Eintracht das Ernährungsprojekt mit seinen Sportprogrammen, dem Engagement in Schulen, der TSC Akademie und seiner vereinseigenen Gastronomie verknüpfen. Von diesem Zusammenspiel sollen Kinder aus allen sozialen Schichten eine umfassende Perspektive zum Thema „gesundes und aktives Aufwachsen“ erhalten.

Den Start macht ein Gartentreff montags von 17.30 bis 19.30 Uhr, bei dem sich interessierte Mitglieder einbringen und selbst noch eine Menge dazu lernen können. Linda Hass, eine Bundesfreiwilligendienstleistende des Vereins, hat während ihres Jahresprojekts bereits ein Ernährungs- und Bewegungs-Brettspiel namens „Eine Reise durchs Schlaraffenland“ kreiert, das Eltern gegen eine Spende in der TSC Geschäftsstelle erwerben können.

Die DFL-Stiftung fördert das Projekt „Ernährung bewegt“ mit 10.000 Euro, zudem unterstützen den TSC Eintracht Sponsoren wie der Gewächshaushersteller Vitavia / E.P.H. Schmidt & Co GmbH mit großen Rabatten und fachlicher Hilfe. Blumenerde erhält der Verein von Raiffeisen, Blumen Risse in Sölde und vom Gartencenter Augsburg. Gartengeräte hat die Firma Gardena gestellt, während einige Mitglieder und Mitarbeitende gebrauchte Schubkarren, Harken und Töpfe aus ihren Kellern gekramt haben.

Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten auch auf der TSC Homepage www.tsc-eintracht-dortmund.de