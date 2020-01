Informationsveranstaltung der Malteser Hospizdienste

Menschen mit Herz gesucht -

ehrenamtlich Mitarbeiten bei den Malteser Hospizdiensten Dortmund



Wir brauchen dringend mehr ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen!

Die Anfragen von schwerstkranken und sterbenden Erwachsenen sowie Familien mit lebensverkürzt oder lebensbedroht erkrankten Kindern und Jugendlichen steigen stetig!

Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren, sind sich aber nicht sicher ob diese Arbeit etwas für Sie ist?

Sie wollen uns unterstützen, wissen aber nicht wie?

In unseren Diensten gibt es folgende Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu engagieren:

Hospizbegleitung für Erwachsene

o Ambulant zu Hause

o Stationär auf der Palliativstation

o Stationär in Pflegeeinrichtungen

Kinder- und Jugendhospizdienst

o Ambulant zu Hause

o Stationär im Krankenhaus

o Stationär in einer Pflegeeinrichtung

Diese Begleitungen sind erst nach der Absolvierung des Vorbereitungskurses möglich.

Außerdem gibt es bei uns die Möglichkeit ältere, chronisch kranke und einsame Menschen im

- Besuch- und Begleitungsdienst

oder im

- Telefonbesuchsdienst

zu begleiten. Dieses ist ohne Vorbereitungskurs, nach einem persönlichen Gespräch mit der Koordinatorin möglich.

Wir informieren Sie über die vielfältigen Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten und beantworten Ihnen gerne alle Fragen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Wann?: Mittwoch, 22. Januar 2020 von 18 - bis 19:30 Uhr

Wo?: Malteser Hospizdienste Dortmund, Amalienstr. 21, 44137 Dortmund

Weiter Informationen: https://www.malteser-hospizdienste-dortmund.de/startseite.html

0231-8632902