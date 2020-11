Nach einem versuchten Raub in Scharnhorst sucht die Polizei Zeugen: Ein 27-Jähriger Bergkamener war in der Nacht zum heutigen Sonntag (15.11.) mit einem Messer bedroht worden.

Eigenen Angaben zufolge war der Mann gegen 2.10 Uhr zu Fuß mit seinem Hund unterwegs. In Höhe des nordöstlichen Eingangs zur Parkanlage an der Ecke Gleiwitz-/Flughafenstraße kamen demnach zwei unbekannte Männer auf ihn zu. Einer der beiden forderte ihn unter Vorhalt eines Messers auf, seine Wertsachen herauszugeben. Mobiltelefon und Schlüssel, die der Mann daraufhin vor zeigte, schienen die beiden Täter jedoch nicht zu interessieren. Als der 27-Jährige zudem andeutete, die Polizei zu verständigen, flüchteten sie in Richtung Westen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Der Täter, der den 27-Jährigen bedroht hat, war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 190 cm groß; der hatte dunkles kurzes Haar und einen Vollbart. Er war von sportlich-schlanker Statur.

Der zweite Täter war rund 25 bis 30 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß, ebenfalls von sportlich-schlanker Statur und er trug unter anderem eine rote Jogginghose.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und/oder weitere Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise sind zu richten an den Kriminaldauerdienst der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441.