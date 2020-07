Der ehemalige Adelssitz Haus Wenge an der Alekestraße in Lanstrop wird zurzeit renoviert und steht der Öffentlichkeit daher noch nicht zur Verfügung. Um die Zeit bis zur Eröffnung zu verkürzen, gibt es ein neues Informationsangebot. Wer sich dafür interessiert, was gerade im Haus passiert und wie es aktuell von innen aussieht, hat jetzt die einmalige Gelegenheit, den Blick durchs Schlüsselloch zu wagen: Das zweigeschossige Herrenhaus mit dem Staffelgiebel in Backstein und den Steinkreuzfenstern öffnet digital seine Türen.

In einem virtuellen Rundgang können sich Interessierte die Räumlichkeiten von Haus Wenge - mit Abstand - ansehen und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Auch die Besonderheit des Hauses, das 25 Meter lange und 14,5 Meter breite freitragende Sparrendach, ist in dem Rundgang zu sehen. Es wurde ohne Stützen und Pfetten konstruiert und wird nur durch Holznägel zusammengehalten. Der Dachstuhl ist in seiner speziellen Konstruktion einzigartig in ganz Nordrhein-Westfalen.

Mit der Renovierung des Hauses hat die Stadt Dortmund die Firma Grünbau gGmbH beauftragt. Das gemeinnützige Unternehmen ist ein Jugendhilfeträger, vermittelt Langzeitarbeitslose in Arbeit und erleichtert Jugendlichen den Übergang von der Schule in den Beruf – ganz im Sinne des "nordwärts"-Handlungsfeldes „Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen“. Dabei wird der Schwerpunkt vor allem auf Beschäftigung und Qualifizierung gelegt.

Die Dortmunder*innen sollen Haus Wenge voraussichtlich im nächsten Jahr wieder nutzen können. Bis dahin sind alle herzlich eingeladen, sich den virtuellen Rundgang anzusehen unter https://dortmund-nordwaerts.de/portfolio-item/haus-wenge.

Am 25. August Runder Tisch mit Vereinen

Aber auch analog geht es weiter mit der Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzeptes für Haus Wenge. Dazu soll am 25. August ein Runder Tisch stattfinden, zu dem insbesondere alle Lanstroper Vereine zur Mitwirkung eingeladen sind.

Wer sich ebenfalls für Haus Wenge engagieren oder auch nur informieren möchte, kann sich ans städtische "nordwärts"-Projekt wenden per E-Mail an nordwaerts@dortmund.de oder unter Tel. 0231/50-10039.