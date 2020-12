Trotz aller coronabedingten Einschränkungen möchte auch die Evangelische Kirchengemeinde Scharnhorst in Alt-Scharnhorst einen stimmungsvollen Einstieg in den Heiligabend bieten.

Gemeinde-Jugendmitarbeiterin Petra Hahn kündigt einen "Weihnachtsgottesdienst mal anders" an.

"Etwas Frohes und Wärmendes zum Weihnachtsfest in verrückten Zeiten", verweist Hahn auf eine Premiere: Bei einem Stationsgottesdienst rund um die Auferstehungskirche an der Friedrich-Hölscher-Straße macht sich am 24.12. von 15.30 bis 17.30 Uhr - Start ist am Kirchenportal - alle fünf Minuten jeweils eine kleine Gruppe auf den Weg. An fünf Haltepunkten will man sich auf die ruhigen Festtage einstimmen.

Wichtig für einen einfachen und reibungslosen Ablauf ist, einen Adresszettel mit der Anschrift und einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Weihnachtsgottesdienst für Zuhause



Und für Menschen, die den Stationsgottesdienst nicht besuchen können, hält die Evangelische Kirchengemeinde Scharnhorst schon ab dem dritten Advent, 13. Dezember, einen „Weihnachtsgottesdienst für Zuhause“ bereit.

Fragen sind telefonisch oder per E-Mail zu richten an das Gemeindebüro, Friedrich Hölscher-Str. 393, Tel. 0231/9238102, E-Mail: kirche.altscharnhorst@dokom.net. Öffnungszeiten des Büros sind montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 16 Uhr.