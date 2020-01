Unsere heimischen Heilpflanzen und Bäume bieten eine überraschende Vielfalt an Möglichkeiten. Als vertraute „Unkräuter“ wachsen sie vor unserer Haustüre, im Garten und auf der Wiese.

Der Verein Dortmunder Heilpflanzengarten befasst sich regelmäßig in seiner Vortragsreihe "Mit den Heilpflanzen durch das Jahr" jeweils einen Abend lang ausführlich mit einer Pflanze: Wie erkenne ich sie, wo wächst sie, wie und wann wird sie geerntet und aufbewahrt? Die Teilnehmer*innen der Vorträge in der Phytaro Heilpflanzenschule, Im Karrenberg 56, in Kirchderne lernen hierbei die verschiedenen Arten der Zubereitung und Verwendung kennen. Je nach Eigenart der Pflanze werden Tee, Balsam, Heilwein oder Badesalz hergestellt. Dazu gibt es viele Geschichten und Anekdoten.

Auftakt 2020 ist am Montag, 13. Januar, von 18.30 bis 20 zum Thema „Der Wacholder“. Im Jahresverlauf folgen zehn weitere Pflanzen in monatlichen Vortragsabenden. Referentin ist jeweils die Kräuterfachfrau und Köchin Claudia Backenecker.

Kostenbeitrag pro Abend: 8 Euro als Spende für den Heilpflanzengarten. Anmeldung bei der Phytaro Heilpflanzenschule, Tel. 0231/88086613 oder per E-Mail an kontakt@phytaro.de.