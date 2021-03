Das Grünflächenamt der Stadt lässt derzeit wieder aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr standsichere Bäume auf städtischen Flächen u.a. im Stadtbezirk Eving fällen.

Überwiegend Morschungen und Faulstellen in den Stämmen und Kronen wurden festgestellt bzw. große Teile der Bäume sind trocken. Diese betroffenen Bäume sind bereits mit orangefarbener Banderole und Farbkreuz markiert worden. Die gefällten Bäume sollen durch neue ersetzt werden.

Gefällt werden in der Evinger Grünanlage Externberg eine Kirsche und eine Birke, in Brechten Im Löken zwei Birken, am Burgweg in Eving zwei Eschen, in der Grünanlage Am Buchenwald eine Eiche, an der Ecke Berg-/Friesenstraße eine Kastanie, in der Grünanlage Burgholzstraße eine Erle sowie eine Esche westlich des Heisenberg-Gymnasiums, In der großen Heide 17.