Die Stadt Dortmund hat alle fraktionsgebundenen, ausgeschiedenen Mitglieder der Bezirksvertretungen, die nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 kein Mandat mehr übernommen bzw. erhalten haben, im Rahmen einer zuvor coronabedingt verschobenen Veranstaltung im Kongresszentrum an den Westfalenhallen geehrt. Oberbürgermeister Thomas Westphal bedankte sich bei ihnen für das geleistete Engagement im Rahmen des politischen Ehrenamts zum Wohl der Stadt.

Darüber hinaus wurden besondere städtische Auszeichnungen in Form der Ehrennadel der Stadt Dortmund an diejenigen Mandatsträger*innen überreicht, die 15 Jahre oder länger ununterbrochen Ihr Mandat in der Bezirksvertretung innehatten, darunter auch der langjährige Scharnhorster Bezirksbürgermeister Heinz Pasterny (siehe Foto).