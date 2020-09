Die Stadt hat den barrierefreier Umbau weiterer zehn Bushaltestellen im Stadtgebiet in den Bezirken Eving und Huckarde angekündigt, fünf davon liegen in Stadtteil Eving.

Mit Umbau-Start am Halt "Huckarde Markt" sollen ab Montag, 14. September, dann im Auftrag des Tiefbauamtes auch folgende Haltestellen in Eving in Angriff genommen werden: "Eving Gewerbepark", Deutsche/Gewerbeparkstraße, "Eving Gewerbepark", Deutsche Str. 5, "Preußische Straße", Deutsche Str. 73, "Preußische Straße", Deutsche Str. 87/Württembergische Str., sowie "Eving Markt", Deutsche Str. 131 (beide Fahrtrichtungen).

Sie gehören allesamt zur Maßnahme „Barrierefreier Ausbau von 40 Bushaltestellen an stark frequentierten öffentlichen Einrichtungen“ und werden mit Landesmitteln gefördert, so Tiefbauamtsleiterin Sylvia Uehlendahl.

Über Ersatzhaltestellen während der Bauzeit informiert laut Stadt separat DSW21. Wohnhäuser seien jederzeit erreichbar. Die Gesamtbauzeit wird voraussichtlich 20 Wochen dauern. Die Baukosten liegen bei rund 310.000 Euro.

Tiefbauamt und bauausführende Firma bitten um Verständnis für unvermeidbare Beeinträchtigungen während des Umbaus.

 Aktuelle Infos: www.baustellen.dortmund.de.