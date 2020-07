Wegen Bauarbeiten an den Versorgungsleitungen in Eving auf der Derner Straße, Ecke Bayrische Straße, kann die Haltestelle "Schulte Rödding" ab Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr, bis zum 31. Juli, 4 Uhr, von den Bussen der Linien 410, 411, 412, 414, NE2 und C5 nicht angefahren werden. Sie halten ersatzweise auf dem Park-and-Ride-Platz an der Innsbruckstraße.

Zudem wird über die Wochenenden 17. bis 20. Juli sowie 24. bis 27. Juli jeweils von freitags 5 Uhr bis montags 20 Uhr die Kreuzung für den Verkehr komplett gesperrt. Die Buslinien fahren dann in Richtung Derne eine großräumige Umleitung über Alter Heideweg und Kemminghauser Straße. Die Haltestelle "Franz-Zimmer-Siedlung" entfällt dann ersatzlos.

Durch die Umleitung kann es zu Verspätungen kommen. DSW21 bittet um Verständnis.

Infos online auf www.bus-und-bahn.de (mobil: bub.mobi) unter "Aktuelles - Verkehrshinweise".