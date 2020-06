DSW21 führt vom kommenden Donnerstagabend, 18. Juni, 21 Uhr, bis einschließlich Samstag, 21. Juni, Gleisbauarbeiten im Bereich der Scharnhorster U42-Stadtbahn-Haltestelle "Gleiwitzstraße" durch. Dabei werden an einem 300 Meter langen Gleisstück beide Schienen erneuert.

Zudem setzt das Verkehrsunternehmen an den Gleisen zwischen Haltestellen "Gleiwitzstraße" und "Flughafenstraße" eine so genannte Stopfmaschine zur Optimierung der Gleislage ein. Der Betrieb der Stadtbahn-Linie U42 wird währenddessen durch eingleisiges Fahren zwischen der Haltestelle "Kirchderne" und der Endhaltestelle "Grevel" aufrechterhalten. Der Einstieg erfolgt jedoch mitunter auf den Bahnsteigen in Gegenrichtung.

Die Fahrgast-Hinweise im Einzelnen:

- Von Donnerstagabend, 21 Uhr, bis Betriebsende wird zwischen "Kirchderne" und "Grevel" das Gleis in Fahrtrichtung Grevel gesperrt. Der Linienbetrieb erfolgt währenddessen über das Gleis in Fahrtrichtung Innenstadt. An allen Haltestellen im besagten Streckenabschnitt müssen demnach auch die Fahrgäste, die in Richtung Grevel fahren wollen, an den Bahnsteigen in Fahrtrichtung Stadt einsteigen.

- Vom Betriebsbeginn am Freitagmorgen bis zum Betriebsende am Samstagabend wird zwischen "Kirchderne" und "Grevel" das Gleis in Fahrtrichtung Stadt gesperrt. Der Linienbetrieb erfolgt währenddessen über das Gleis in Fahrtrichtung Grevel. Demnach müssen in diesem Streckenabschnitt auch die Fahrgäste, die in Richtung Stadt fahren wollen, auf den Bahnsteigen in Fahrtrichtung Grevel einsteigen. Zudem fährt die Stadtbahn in diesem Abschnitt vorübergehend einen Zwanzig-Minuten-Takt anstelle des üblichen Zehn-Minuten-Taktes.

DSW21 bittet um Verständnis für diese notwendigen Arbeiten.