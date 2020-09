Die mobile Abfallberatung der EDG macht jeden Monat - auch im Oktober - zu diversen Terminen, in der Regel von 9 bis 12 Uhr, Station an zentralen Stellen in den Stadtbezirken. Das Abfallberater-Team berät im persönlichen Gespräch und hält kostenlose Info-Broschüren mit vielen praktischen Tipps bereit.

Erster Termin im Norden ist am Dienstag, 6. Oktober, beim Edeka und Aldi an der Ecke Deutsche/Bayrische Straße in Eving. Am Donnerstag, 8. Oktober, hält das EDG-Infomobil dann im Scharnhorster Einkaufszentrum (eks) an der Gleiwitzstraße.

Laubsack-Aktion 2020 startet am 1. Oktober

Nicht zu vergessen: Ab dem 1. Oktober kann man am EDG-Infomobil wieder Laubsäcke kaufen; zwölf Laubsäcke á 60 Liter gibt es für 1,50 Euro. Ende der Laubsack-Aktion 2020 ist am 31. Dezember.

 Mehr Infos: www.edg.de; Tel. 0231/9111-111.