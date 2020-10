Die neue Kindertagesstätte St. Lucia an der Bayrischen Straße in Obereving wird voraussichtlich Anfang 2021 an den Start gehen. Es sind noch einige Plätze sind noch frei, hat die Caritas jetzt mitgeteilt.



Die Einrichtung in Trägerschaft des Caritasverbandes Dortmund, die von Pia Hagenkötter-Seek, der ehemaligen Leiterin des Kirchderner Caritas-Kindergartens St. Winfried, geleitet wird bietet Platz für 148 Kinder im Alter von vier Monaten bis zur Einschulung. Verteilen werden sich die Kinder auf acht Gruppen. Davon werden auch mehrere Gruppen speziell für die Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren ausgestattet sein.

Anmeldung über das Kita-Portal der Stadt

Die Anmeldung erfolgt über das Kita-Portal der Stadt Dortmund: www.kita-portal.dortmund.de.

Weitere Informationen zur neuen Kita an der Bayrischen Straße 143-145 (siehe Computergrafik) erteilt Pia Hagenkötter-Seek unter Tel. 0152-21844795 oder per E-Mail an pia.hagenkoetter-seek@caritas-dortmund.de.