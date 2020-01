Der Leistungskurs der Qualifikationsphase 2 (Jahrgangsstufe 12) des Heisenberg-Gymnasiums in Eving trat in der vergangenen Woche seine Traditionsfahrt in die irische Hauptstadt Dublin an.

Diese Fahrt ist im Schulprogramm des Gymnasiums verankert und im Curriculum der Fachschaft Informatik fest etabliert.Die Schüler*innen aus Dortmund konnten in Dublin die Studienmöglichkeiten am Elite Trinity College kennenlernen. Das Trinity College in Dublin gilt als eine der führendsten Universitäten Europas. Bei einer Führung über den Campus konnten die Schüler die eindrucksvollen Gebäude bestaunen und viel über die ereignisreiche Geschichte der Universität sowie über das dortige Studentenleben erfahren. Besonders interessant waren die Informationen, die die Schüler über die Studienmöglichkeiten vor Ort und insbesondere über die besonderen Angebote im Informatikbereich erhielten.

Darüber hinaus entdeckten die „Heisenberger*innen“ die Stadt und erlebten die Kultur der Iren hautnah. Eine Wanderung entlang der Steilklippen im Fischerort Howth durfte natürlich auch nicht fehlen. Nach dem zum Teil mühsamen Cliffwalk wurden die Schüler*innen mit einem fantastischen Ausblick über das Meer und die Bucht vor Dublin belohnt.