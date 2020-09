Die DJK Eintracht Scharnhorst lädt für Sonntag, 13. September, zu einer zwölf Kilometer langen Rundwanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor der Turnhalle der Gesamtschule an der Straße Buschei.

In Fahrgemeinschaften geht es zum Start zur Bergkamener Marina Rünthe an den Datteln-Hamm-Kanal. Der anschließende Aufstieg auf die Halde „Großes Holz“ fordert zwar eine einige Mühen. Die Wanderer werden auf dem Gipfel aber durch eine fantastische Fernsicht in alle vier Himmelsrichtungen belohnt. Für den anschließenden Abstieg sind Wanderstöcke empfehlenswert. Am Ende der Tour ist im Yachthafen eine Einkehr vorgesehen.

An den Mund- und Nasenschutz ist denken. Weitere Infos unter Tel. 0231/238708.