Wohl eine der letzten Amtshandlungen des aus dem Amt scheidenden Dortmunder Oberbürgermeisters: Ullrich Sierau übergibt am Samstagmittag, 31. Oktober, um 12 Uhr an der Büttnerstraße 87 die modernisierte Sportanlage in Lanstrop an die Nutzer*innen.

Mit dem modernisierten Sportplatz Büttnerstraße verfügt die Dortmund, das sich gerne als Sportstadt bezeichnet, über eine weitere attraktive und funktionale Trainings- und Wettkampfstätte. Zudem bietet die Anlage durch die Investitionen des Vereins BV Teutonia Lanstrop in die Bereiche Kraftraum, Vereinsheim, Sanitär- und Umkleideräume sowie Parkplätze über eine sehr gute Infrastruktur.

In Gegenwart von Vertretern*innen aus Sport, Schule, Politik, Verwaltung und Vereinen wird der OB die Anlage offiziell übergeben.