Im Dezember 2019 wurde in der Abteilung Scharnhorst vom 1. JJJC Dortmund e.V. eine große Kyu-Prüfung abgehalten.

Unter den strengen Blicken der Prüfer Antje Schütze und Josef Dawid mussten die Prüflinge das, was sie in den vergangen Wochen gelernt haben, vorzeigen.

Viele Eltern, Gäste und Judofreunde könnten die spannende Prüfung in der Turnhalle der Buschei Grundschule miterleben.

Unser Gruppenfoto zeigt die Prüfungsteilnehmer direkt nach der Prüfung, die alle Prüflinge bestanden haben.

Trainiert wird jeweils Montags und Donnerstags ab 16:30 Uhr in der Turnhalle der Buschei Grundschule in Dortmund Scharnhorst. Kommt doch einfach mal zu einem Probetrainig vorbei, die Trainer freuen sich auf euch.