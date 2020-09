Gleich zweimal hatte der TuS Eving den BV Brambauer zu Gast. Den Anfang machte um 13 Uhr die Zweitvertretung der Grün-Weißen gegen die vierte Mannschaft des BVB, um 16 Uhr folgte das Spiel der ersten Mannschaft gegen die dritte des BVB. Ein Sieg, eine Niederlage, die beiden Verein teilen sich die Punkte, dem TuS Eving wäre es sicher lieber gewesen, die Punkte wären alle an der Probstheidastraße geblieben.

Kreisliga B: TuS Eving - BV Brambauer III 1 : 2

Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft um Trainer Mohamad Bakhtian musste eine knappe Niederlage hinnehmen, die besonders schmerzt, da der Gast aus Brambauer vor der Begegnung erst einen Punkt auf der Habenseite vorweisen konnte, während es bei den Grün-Weißen 4 aus drei Spielen waren. Dabei sah es anfangs gut aus, denn der TuS konnte in der 12. Minute mit 1 : 0 durch einen Treffer von Sedal Seyrek in Führung gehen, die man bis zum Halbzeitpfiff verteidigen konnte. Nach der Pause kam Brambauer besser ins Spiel und konnte in der 50. Minute ausgleichen und in der 63. Minute den Führungstreffer zum 1 : 2 Endstand erzielen.

Damit rutscht der TuS auf den 10. Tabellenplatz, bleibt aber wegen des besseren Torverhältnisses noch vor Brambauer.

Kreisliga C: TuS Eving II - BV Brambauer IV 6 : 1

In einem torreichen Spiel besiegte die Zweitvertretung des TuS Eving den Gast aus Brambauer deutlich mit 6 : 1. Damit konnte die Mannschaft von Trainer Sven Wölfel die ersten 3 Punkte einfahren und durch diesen Sieg auf den 12. Tabellenplatz klettern, während Brambauer Schlusslicht in der Liga bleibt.