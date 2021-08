Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Dortmund, bietet für Sonntag, 15. August, ab 10 Uhr die Teilnahme an einer Fahrrad-Tagestour dem Titel "Rund um Dortmund, 2/4" an. Erster Treffpunkt ist am Glasdach der U-Bahn-Haltestelle "Westfalenhallen" . Zweiter Treffpunkt, um mitzufahren, ist um 11 Uhr in Brechten, Ecke Evinger Straße 600/Schiffhorst, an der U-Bahn-Station "Brechten Zentrum".

Die als mittelschwer eingestufte Strecke "Rund um Dortmund, Teil 2 Nordost", führt von Brechten nach Wickede. Die Gesamtlänge ab und zurück Westfalenhalle beträgt rund 50 Kilometer. Mit Einkehrpause sind circa fünf Stunden dafür einzukalkulieren.

Es wird um eine Spende gebeten. - Weitere Informationen bei Tourenführer Karl-Heinz Kibowski, Tel.: 0163-7594592.

Kontakt zum ADFC www.dortmund.adfc.de, E-Mail: buero@adfc-Dortmund.de.