"Finde den Wiedehopf!", ruft die Interessengemeinschaft (IG) Brechten Aktiv seit dieser Woche die Brechtener und natürlich auch alle anderen auf, sich bei dieser Ferienaktion auf der Jagd nach diesen komischen Vögeln sportlich und an der frischen Luft zu betätigen. Und aufs geliebte Smartphone muss auch niemand verzichten...



"Der 1. Vorsitzende Daniel Heick hatte die Idee", verrät Brechten Aktiv-Sprecher Andre Huxol. Herausgekommen ist dabei eine Geo-Caching/Schnitzeljagd per Handy-App. "Gefunden wurden zahlreiche Sponsoren, die sich an dieser tollen Aktion beteiligt haben."

Daniel Heick möchte mit seiner Idee die Schausteller des Pop Up-Freizeitparks "funDOmio" an den Westfalenhallen unterstützen. Und so werden zur Belohnung bei dieser Schnitzeljagd 22 x 2 Eintrittskarten für "funDOmio" verlost.

Was muss hierfür gemacht werden? Andre Huxol: "Wir haben neun Wiedehopfe in Brechten versteckt. Los geht's direkt auf eine Rundreise durch unseren wunderschönen Vorort Brechten."

Alles was man dafür braucht, finde man in der App unter https://app.brechtenaktiv.de für iOS oder im Google Play-Store auf https://play.google.com/store/apps/details… für Android. Mithilfe dieser App werden die Teilnehmer*innen dann zu den einzelnen Geo-Caching-Standorten geführt. Die dort zu suchenden Gegenstände befinden sich dann im Umkreis von etwa 10 Metern.

"Natürlich nicht auf Anhieb sichtbar und zum Teil gut versteckt!", erläutert Andre Huxol: "Spiel, Spaß, Spannung sollte ja auch gegeben sein."

Wenn dann alle Bilder fotografiert und über die App hochgeladen wurden, erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung zur Abholung der Eintrittskarten.

Wer darf teilnehmen und welche Voraussetzungen gibt es? Prinzipiell darf jeder ab einem Alter von 14 Jahren teilnehmen. Einfach die App herunterladen und mit einer gültigen Mail-Adresse registrieren. Schon man loslegen.

Nicht unwichtig zu wissen: "Das Ticket-Kontingent ist limitiert, frei nach dem Gedanken: Wer zuerst kommt...", schließt Huxol und wünscht mit der gesamten IG Brechten Aktiv allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Fotografieren und Hochladen der Bilder.

Foto: tokamuwi/pixelio.de;Grafik: IG/Montage: Braun