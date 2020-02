In diesem Jahr hätte Fritz Walter - mit ihm als Kapitän gewann die Fußball-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 1954 - seinen 100. Geburtstag feiern können. Zudem stammen mehrere Spieler des BVB 09 aus Eving. Da lag es für den Evinger Geschichtsverein nahe, am 10. Februar einen Geschichtstreff zum Thema "Fußballgeschichte und Fußballgeschichten" mit dem BVB-Chronisten Gerd Kolbe zu organisieren.

Kaum ein anderer Stadtbezirk bietet in Dortmund solch ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten wie Eving. Wiltrud Lichte-Spranger, Vorsitzende des Evinger Geschichts- und Kulturvereins, ist davon begeistert: "In den vielen Evinger Vereinen ist vom Kanufahren über Reiten, Schach und Minigolf bis hin zum Fußball alles möglich". Allein sechs Fußballvereine sind in Eving zu Hause. "Da ist es nicht verwunderlich, wenn Spitzenfußballer wie einst Lothar Geissler und danach Stefan Klos, Lars Ricken, Kevin Großkreutz oder Michael Zorc ihre Karriere in Eving begannen", ergänzt der stellvertretender Vereinsvorsitzende Dr. Volker Schacke.

Fußballgeschichte und natürlich der BVB sind deshalb Thema des nächsten Geschichtstreffs am Montag, 10. Februar, ab 19.09 Uhr im Evinger Wohlfahrtsgebäude, Nollendorfplatz 2.

Unterstützung erhalten die Evinger Heimatforscher dabei durch den BVB-Archivar und -Historiker Gerd Kolbe. Er formte das Image von Dortmund als Sportstadt, war unter anderem Pressesprecher des BVB, Cheforganisator der Fußball-WM in Dortmund und ist Autor einiger Bücher über den BVB. Gerd Kolbe nimmt in seinem Vortrag, beginnend mit der legendären Vereinsgründung, die Besucher mit auf eine spannende Reise durch die 111-jährige Geschichte der Borussia.

"Darin verknüpfen sich viele Stränge von Stadt-, Sport-, Vereins-, Kultur-, Kirchen-, Wirtschafts- und Migrationsgeschichte", merkt der stellvertretende Geschichtsvereinsvorsitzende Wolfgang Skorvanek an. Dabei beweise Gerd Kolbe, dass historienreiche Geschichte auch sehr amüsant sein kann, denn wie und warum wurde der BVB 1909 ausgerechnet in der ehemaligen Gaststätte "Wildschütz" gegründet?

Dies erfahren die Besucher*innen beim Evinger Geschichtsvereins am Montag (10. 2.). Achtung: Wegen des speziellen Themas beginnt der Geschichtstreff nicht wie sonst üblich um 18.30 Uhr, sondern ausnahmsweise und pünktlich erst um 19.09 Uhr.

Der Eintritt ist barrierefrei und kostenlos.