Der Sozialverband SoVD Scharnhorst hat auf seiner letzten Vorstandssitzung 2020 am 31.10. beschlossen, dass aufgrund der Ansteckungsgefahr und der coronabedingten Vorschriften ein Aufrechterhalten des Vereinslebens in seiner bisherigen Form zurzeit nicht mehr möglich ist.

"Der SoVD wird in diesem Jahr deshalb keine Kranzniederlegung für die Opfer von Krieg, Verfolgung und Gewalt vornehmen und auch die Jahresabschlussfeier mit Jubilarehrung am ersten Advent entfällt", teilte SoVD-Ortsverbandsvorsitzender Rüdiger Schmidt mit. Die Jubilare 2020 sollen im Jahr 2021 in einer Feierstunde gemeinsam mit den 2021er-Jubilaren geehrt werden.

Der Vorstand hofft, dass ab Frühling 2021 wieder mehr Normalität einkehrt und Treffen und Veranstaltungen des SoVD wieder aufgenommen werden können. Den Mitgliedern wünscht man Gesundheit und hofft auf ein Wiedersehen in 2021.