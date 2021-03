Coronabedingt fallen die Theateraufführungen der Komödie St. Marien Obereving im Moment flach. "Trotzdem wollen wir in diesem Jahr bestimmte soziale Projekte unterstützen", teilt Jürgen Blom namens der Laienspielschar der katholischen Evinger Gemeinde mit.

"Die meisten von uns haben es in den letzten Monaten vielleicht selber erlebt. Coronabedingt ist vielfach Einsamkeit durch Kontaktbeschränkungen entstanden, die manche Menschen traumatisiert hat. Das betrifft die Menschen quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Wie sich gezeigt hat, sind aber besonders Kinder betroffen. Die Belastung ihrer Eltern durch Homeoffice und Homeschooling, eventuell die finanziellen Einschränkungen durch Kurzarbeit, die fehlenden sozialen Kontakte durch Distanzunterricht oder fehlende Möglichkeiten sich zu treffen, kommen für etliche Kinder noch obendrauf auf die an sich schon nicht immer rosigen Lebensaussichten", so Blom.

Deshalb hat sich das Ensemble der Komödie St. Marien entschieden, auch in diesem Jahr für besondere Projekte zu spenden, die sich um Kinder und Jugendliche bemühen und kümmern. "Wir haben einen großen Teil unserer Rücklagen für Bühnenbau, Lizenzen, Theaterausstattung und den Spielbetrieb aufgelöst und spenden 1.500 Euro für den Hilfsfonds ,Dortmunder Kinder in Not', 1.000 Euro für die ,Lusenbrink Kinderstiftung' sowie 1.500 Euro an das Projekt ,Essen und Lernen in St. Antonius' der Jugendhilfe St. Elisabeth und 500 Euro an das Schweizer Hilfsprojekt KERALA in Indien, welches Kindern - insbesondere Mädchen - ermöglicht, eine gute Schulausbildung zu erhalten. Dieses Projekt ist ein Anliegen unseres letzten Vikars Dr. Johnson Chittylapilly."

Auf die sonst üblichen Fotos mit der symbolischen Scheckübergabe hat das Komödien-Ensemble verzichtet und das Geld überwiesen. "Wir würden uns freuen, wenn viele unserer Zuschauer auch solche oder ähnliche Projekte unterstützen könnten", ergänzt Blom namens der Mitglieder der Komödie St. Marien Obereving.