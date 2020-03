Der Rewe konzern will seinen Mitarbeitern einen Bonus Zahlung in Aussicht stellen, dies sei eine Anerkennung für die tolle Leistung in der schwierigen Zeit, wie und in welcher Form ist noch nicht bekannt, auf jeden Fall will sich der Konzern erkenntlich zeigen, ist mal eine gute Nachricht und zeigt das sich Fleiß und zusammenhalt auszahlt