Am Sonntag (2.2.) gegen 17.30 Uhr stand ein Pkw auf der Bundesstraße 236 im Bereich der Anschlussstelle Brackeler Straße in Fahrtrichtung Schwerte in Vollbrand.

Der Fahrer, der allein im Wagen gesessen hatte, konnte sich bereits vor dem Eintreffen der Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unverletzt in Sicherheit bringen. Er wurde bis zur Übergabe an einen Familienangehörigen durch die Einsatzkräfte betreut.

Die Feuerwehr von der Wache 2 (Eving) leitete mit einem Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung ein und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Aufgrund der notwendigen Absperrmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Schwerte.