Nach dem Tötungsdelikt in Wickede am 26. August sucht die Mordkommission weiterhin Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, und verstärkt die öffentlichen Fahndungsmaßnahmen.

Zum einen hat die Staatsanwaltschaft Dortmund für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, nun eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.

Zum anderen hat die Kriminalpolizei am heutigen Donnerstagnachmittag (10.9.) an verschiedenen Stellen in Wickede und Brackel ein Fahndungsplakat mit einem Zusatz in kurdischer Sprache aufgehängt. Das Plakat zeigt zudem ein Foto des Opfers Rebwar Kareem Khasraw.

Der 37-Jährige war an dem besagten Mittwoch gegen 23.25 Uhr gewaltsam auf der Hatzfeldstraße in Wickede getötet worden. Möglicherweise hatte er vorher bereits persönlichen Kontakt zu einem Täter und wurde mit diesem gesehen.

Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der wie folgt beschrieben wird: 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank; er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Hose schwarze Handschuhe. Der gesuchte Mann hielt sich in den Tagen und auch Stunden vor der Tat regelmäßig im Bereich Hatzfeldstraße im Wickeder Meylantviertel auf.

Hinweise erbittet die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132 7441.