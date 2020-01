Brackel: Der Rabe mit Charme besucht das Kulturzentrum balou e.V. am 2. Februar 2020 um 15 Uhr. Den temperamentvollen kleinen Raben könnte man wirklich gern haben, wenn er nicht die Waldtiere ständig in Aufruhr versetzen würde. Alles was den anderen Tieren lieb und teuer ist, will er haben. Dabei ist er schlau und nutzt ihre Schwächen trickreich aus. Früher oder später landet jeder Schatz in seinem Rabennest. Doch er muss feststellen, dass ihn seine geklauten "Reichtümer" zum Außenseiter machen. Die lustigen Figuren aus dem Bestseller "ALLES MEINS !" von Nele Moost und Annet Rudolph werden in dieser Inszenierung des "Theater Mario“ alle Kinder ab 4 Jahren begeistern. Karten sind für 5 Euro im Büro des balou e.V. oder an der Tageskasse erhältlich. Öffnungszeiten des Büros: Mo-Do 9-14 Uhr und 14-18.30 Uhr, Fr 9-12 Uhr.

Foto: Theater Mario