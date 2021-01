Der bis zum 31. Januar verlängerte Lockdown greift auch in der katholischen Gartenstadt-Gemeinde St. Martin-Gemeinde.

In den kommenden Wochen werden aus St. Martin Gottesdienste nur per Live-Stream auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCuPgLVgmY_0llViH3AufGDQ) übertragen, so auch am Sonntag, 24. Januar, um 11.15 Uhr. Es gibt keine Beteiligung von Anwesenden.

Zudem kann man den Gottesdienst aus der St.-Martin-Kirche an der Gabelsbergerstraße auch über einen Link per Zoom (https://t1p.de/SanktMartinDo-Zoom) empfangen. Eine Einwahl auf einem Internet-Browser ist möglich ab 10.45 Uhr. Man muss die Teilnahmebedingungen des benutzten Programms annehmen und seinen Namen eintippen, was indes auch den anderen Zuschauern angezeigt wird, erläutert Jürgen Fenneker, im Pfarrgemeinderat für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Beim Starten der Seite mit den Bildern aus St. Martin kann man zudem entscheiden, ob man eine eigene Kamera, sofern vorhanden, einschalten will als Teil einer sichtbaren, erweiterten, digitalen Betergemeinde. Aber man kann gerne auch "ohne Video" teilnehmen, so Fenneker. Um die Messe hören zu können, muss schließlich auch eine Audioverbindung aufgebaut werden über den Computer.

Sonntägliche Orgelmusik in den drei Kirchen

P.S.: An den beiden Sonntagen 17. und 31. Januar wird in allen drei Gemeinden des Pastoralverbundes Dortmund-Mitte-Ost zur Gottesdienstzeit sonntägliche Orgelmusik erklingen: in St. Liborius (Körne) um 10.15 Uhr, in St. Martin (Gartenstadt) um 11.15 Uhr sowie in St. Meinolfus (Wambel) um 10 Uhr.