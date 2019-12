Erst am Freitag, 10. Januar startet das Cafe LeseLust 60 plus von 10.00 -12.00 Uhr im Wintergarten der Bibliothek Brackel, Oberdorfstraße 23 ins neue Jahr.

Als Vorleserin aus einem Buch ihrer Wahl beginnt Monika Kerl mit einem ihrer derzeitigen Lieblingsbücher. Kerl hat bereits schon mehrfach in der Vergangenheit ein Buch vorgestellt und ist regelmäßige Besucherin im Cafe LeseLust.

Nach ihr wird ein neues Gesicht vorlesen: Christine Goral Görgen ist selbst unter die Autoren gegangen und liest aus einem ihrer Bücher einige Textpassagen vor, die zum Weiterlesen anregen sollen.

Eine spätere Ausleihe der vorgestellten Bücher ist in der Bibliothek Brackel selbstverständlich im Anschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Auch zukünfig gilt:

Lust auf Vorlesen?

Interessierte Bürger, die ihre Lieblingsbücher in gemütlicher Runde anderen interessierten Menschen vorstellen und vorlesen möchten, setzen sich bitte mit dem Seniorenbüro Brackel telefonisch in Verbindung (Tel: 50 29640). Derzeit vergeben wir noch frei Plätze für das 1. Quartal 2021!

Termine und Orte des Cafes LeseLust 60 plus im ersten Halbjahr 2020 sind:

Freitag, 10. Januar: Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23, 44309 Dortmund

Freitag, 07. Februar: Karola-Zorwald-Seniorenzentrum, Sendstr. 67, 44309 Dortmund

Freitag, 06. März: Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23, 44309 Dortmund

Freitag, 03. April: Seniorenhaus Lucia, Wickede, Wickeder Hellweg 93, 44319 Dortmund

Freitag, 08. Mai: Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23, 44309 Dortmund

Freitag, 05. Juni: Ev. Jacobus Gemeindehaus Wambel, Eichendorffstr. 31, 44143 Dortmund

Das ehrenamtlich aktive Vorbereitungsteam und Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel) freuen sich auch im neuen Jahr wieder auf zahlreiche Lesungen mit vielen an Literatur interessierten Besucher*innen.