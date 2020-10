„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie“ – unter diesem Motto begrüßte Superintendentin Heike Proske Pfarrerin Christine Dahms in der Heliand-Kirche der evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Dortmund am Westfalendamm.

Dahms wird für die kommenden Jahre die Vertretung für Leonie Grüning übernehmen, die in der Kreissynode im September zur ständig stellvertretenden Superintendentin des Kirchenkreises Dortmund gewählt wurde. Deshalb wurde im Gottesdienst am Erntedanktag nicht nur „Herzlich Willkommen“ gesagt, sondern auch „Auf Wiedersehen“.

Die Heliand-Kirche an der B1 in der Gartenstadt war den Corona-Schutzmaßnahmen entsprechend „gefüllt“, die Band der Gemeinde und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bereicherten den Gottesdienst mit modernen Klängen und bewegenden Gedanken. Ebenso wie die beiden Predigerinnen Christine Dahms und Leonie Grüning, die den Hungerschatten in unserer Welt mit ihrer Ansprache zu der Speisung der Viertausend ins Licht des Evangeliums setzten.