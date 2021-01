Die Sternsinger konnten und können aufgrund der aktuellen Entwicklung und des Lockdowns nicht, wie ursprünglich geplant, durch die Straßen der Gemeinde ziehen. In St. Martin gibt es deshalb in der Kirche, Gabelsbergerstr. 32, einen Sternsinger-Stand. Alle sind herzlich eingeladen, sich dort in der Zeit der offenen Kirche - täglich von 11 bis 18 Uhr - über das aktuelle Projekt „Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten in der Ukraine" und das Gemeinde-eigene Patenprojekt, die Schule in Cajamarca (Peru), zu informieren.

Gerne kann man dort auch den Segenaufkleber für Freunde und Familie mitnehmen. Außerdem findet man einen Flyer mit dem Spendenkonto und einen Überweisungsträger. Dazu kann man seine Geldspende auch direkt vor Ort im bereitliegenden Umschlag in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen; ein Segenswunsch ist ebenfalls im Pfarrbüro abzuholen. Am Wochenende ab dem 16. Januar werden zudem Segenstüten in viele Briefkästen der Gemeinde eingeworfen.

Überweisungen sind möglich auf das Spendenkonto der katholischen Kirchengemeinde St. Martin bei der Dortmunder Volksbank, IBAN: DE42 4416 0014 2371 0419 02, Stichwort: "Sternsinger 2021". Zu nutzen ist ggf. auch der Lastschrifteinzug unter https://spenden.sternsinger.de/4bu4jvms, so Jürgen Fenneker, im Pfarrgemeinderat St. Martin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Kontakt: Tel. 0231/594333 bzw. E-Mail: fajuki@pv-dortmund-mitte-ost.de.