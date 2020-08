Dem ehemaligen Friedhofsgärtner Karl-Heinz Vehring (82) ist es zu verdanken, dass der Vorgarten am Mehrfamilienhaus in der Pöllerstraße in Kurl besonders prächtig bepflanzt und liebevoll gepflegt ist. Vanessa Weber, Vonovia-Regionalleitung Dortmund-Nord, überreichte ihm jetzt bei einem persönlichen Besuch eine Pflanze und einen Blumengutschein als Dankeschön. „Wir freuen uns sehr, wenn Mieter sich so viel Mühe geben und die Vorgärten liebevoll gestalten. Das ist für uns auch immer ein Zeichen, dass die Mieter sich wohlfühlen“, so Vanessa Weber.