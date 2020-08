"Die Bahn-Unterführung zwischen der Westicker Straße und Im Telgei in Husen präsentiert sich auch 2020 als ein wahres Dreckloch, überwuchert von Brombeeren und Unkräutern, gekennzeichnet durch Schmierereien, Müll und Stolperstellen auf den Treppen", schreibt Leser und BürgerReporter Hartmut Neumann. Nachdem 2019 nach einer Veröffentlichung eine gründliche Reinigung stattfand, sei nun wieder Verwahrlosung wahrzunehmen. Zudem ging am Sonntag im benachbarten Garten eine Laube in Flammen auf.