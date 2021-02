Apotheken

Samstag, 13. Februar

Distel-Apotheke, Gleiwitzstr. 97, Scharnhorst, Tel.: 0231/232279

Zeppelin-Apotheke, Beurhausstr. 21, Klinikviertel, Tel.: 0231/140754

Sonntag, 14. Februar

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Corso-Apotheke, Westenhellweg 7, DO-Mitte, Tel.: 0231/527608

Delta-Apotheke, Evinger Str. 200, Eving, Tel.: 0231/98505115

Apotheke am Lippepark, Dortmunder Str. 8, Lünen, Tel.: 02306-7530070

Montag, 15. Februar

Markt-Apotheke Eving, Bayrische Str. 69, Eving, Tel.: 0231/852116

Glückauf-Apotheke Streich Königsheide 9, Lünen-Brambauer, Tel.: 0231/871696

Union-Apotheke, Rheinische Str. 74, Weststadt, Tel.: 0231/9144130

Dienstag, 16. Februar

Zehnthof-Apotheke, Am Zehnthof 1, Körne, Tel.: 0231/595344

Steinbock-Apotheke, Waltroper Str. 49, Lünen-Brambauer, Tel.: 0231/870380

Mittwoch, 17. Februar

Kuckelke-Apotheke, Kuckelke 16, DO-Mitte, Tel.: 0231/573020

Markt-Apotheke, Adolf-Damaschke-Str. 2, Lünen-Süd, Tel.: 02306/48909

Campus-Apotheke, Falkstr. 4, Unna, Tel.: 02303/9426360

Weitere Notdienst-

Apotheken (9-9 Uhr):

www.akwl.de

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Kinderärztlicher Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)