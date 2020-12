Apotheken

Mittwoch, 23. Dezember

Neue Apotheke Derne , Altenderner Str. 20b, Derne, Tel.: 0231/98189667

Born-Apotheke, Bornstr. 120, Nordstadt, Tel.: 0231/813344

Mühlen-Apotheke, Massener Hellweg 27, Unna-Massen, Tel.: 02303/50244

Donnerstag, 24. Dezember

Funkturm-Apotheke, Arcostr. 78, Neuasseln, Tel.: 0231/253247

Hafen-Apotheke, Mallinckrodtstr. 230, Nordstadt, Tel.: 0231/823188

Markt-Apotheke, Adolf-Damaschke-Str. 2, Lünen-Süd, Tel.: 02306/48909

Freitag, 25. Dezember

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Apotheke am Westfalenhaus, Hansastr. 14-16, DO-Mitte, Tel.: 0231/529043

Delphin-Apotheke, Cappenberger Str. 86, Lünen, Tel.: 02306/755062

Samstag, 26. Dezember

Wittekind-Apotheke, Westfalendamm 268, Gartenstadt, Tel.: 0231/597253

Zeppelin-Apotheke, Beurhausstr. 21, Klinikviertel, Tel.: 0231/140754

Apotheke am Lippepark, Dortmunder Str. 8, Lünen, Tel.: 02306/7530070

Sonntag, 27. Dezember

Spitzweg-Apotheke, Wickeder Hellweg 108, Wickede, Tel.: 0231/211992

Märkische Apotheke, Märkische Str. 207, Südstadt, Tel.: 0231/413657

Münster-Apotheke, Münsterstr. 45, Nordstadt, Tel.: 0231/813310

Marien-Apotheke, Konrad-Adenauer-Str. 50, Lünen, Tel.: 02306/72041

Montag, 28. Dezember

Bienen-Apotheke, Husener Str. 50, Husen, Tel.: 0231/281390

Stein-Apotheke, Leopoldstr. 10, Nordstadt, Tel.: 0231/7281010

Adler-Apotheke, Lange Str. 26, Lünen, Tel.: 02306/18001

Weitere Notdienst-Apotheken:

www.akwl.de

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Infekt-Sprechstunde am Samstag:

www.kvwl.de/coronavirus; Tel. 116117 (letztmalig!)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Kinderärztlicher Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)