Apotheken

Samstag, 31. Oktober

Apotheke am Phoenixsee, Am Kai 10, Hörde, Tel.: 0231/22201818

Rathaus-Apotheke, Allee 6a, Holzwickede, Tel.: 02301/5912

Apotheke am Hackländerplatz, Münsterstr. 207, Nordstadt, Tel.: 0231/812237

Sonntag, 1. November

Stein-Apotheke, Leopoldstr. 10, Nordstadt, Tel.: 0231/7281010

Orion Apotheke, Berghofer Str. 155, Berghofen, Tel.: 0231/9483050

Glückauf-Apotheke, Alsenstr. 5, Lünen-Süd, Tel.: 02306/942410

Montag, 2. November

Hirsch-Apotheke, Asselner Hellweg 93, Asseln, Tel.: 0231/279506

Hindenburg-Apotheke, Münsterstr. 119, Nordstadt, Tel.: 0231/813136

Dienstag, 3. November

Bienen-Apotheke, Husener Str. 50, Husen, Tel.: 0231/281390

Delphin-Apotheke, Kaiserstr. 17, Oststadt, Tel.: 0231/525868

Markt-Apotheke, Wittbräucker Str. 2, Aplerbeck, Tel.: 0231/455391

Mittwoch, 4. November

Mohren-Apotheke, Körner Hellweg 74, Körne, Tel.: 0231/595303

Luisen-Apotheke, Moltkestr. 2, Lünen, Tel.: 02306/18818

Weitere

Notdienst-Apotheken:

www.akwl.de

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Kinderärztlicher Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)