Repair Cafe Wambel startet ins neue Jahr 2020

In der Hoffnung auf weiterhin viele Reparaturanfragen jeglicher Art startet das Repair Cafe Wambel 2020 im Ev. Jakobus Gemeindehaus, Eichendorffstraße 31 am Freitag, 17. Januar in der Zeit von 16.00 -19.00 Uhr.

„Anmeldungen werden in der ersten Stunde von 16.00-19.00 Uhr im Eingangsbereich des Repair Cafes entgegengenommen. Abhängig hiervon sind Art und Umfang der Reparaturanfrage des jeweiligen Gerätes und die Anzahl der hierfür anwesenden Mitarbeiter*innen“, so Thomas Brandt vom Seniorenbüro Brackel.

Dabei gilt stets der Grundsatz:

Alles was man/frau ohne Hilfe Dritter und ohne Transportmittel tragen kann wird unter die Lupe genommen.

Garantien oder gar Haftungen bzw. Gewährleistungen auf die reparierten Geräte gibt es nicht. Besitzer und freiwillige Experten arbeiten gemeinsam an dem jeweils defekten Gerät im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Repair Cafe ist weiterhin kostenfrei, die einzige Währung mit der die Besucherinnen für eine Reparatur ihres defekten Gerätes zahlen müssen ist ZEIT.

Über eine kleine Spende für gelungene Reparaturen freut sich das Spendenschwein. Von diesen Spenden werden Ersatzteile oder Spezialwerkzeuge angeschafft, um auch zukünftig erfolgreich möglichst viele Geräte reparieren zu können

Die Termine des Repair Cafes Wambel für das erste Halbjahr 2020 sind jeweils freitags von 16.00-19.00 Uhr am:

17. Januar,

21. Februar,

27. März,

08. Mai und

19. Juni

Auch für 2020 wünschen sich die Mitarbeitenden, dass weitere aktive Mitarbeiter*innen den Weg ins Repair Cafe Wambel finden. Insbesondere Elektrotechniker und Feinmechaniker, z.B. Uhrmacher*innen, sind bei den großen Reparaturnachfragen für Elektrogeräte, Geräte im Unterhaltungsbereich, Uhren und Nähmaschinen sehr gefragt.

Neue Gesichter erwartet ein nettes und aufgeschlossenes Team, dass sich jeweils circa alle 6 Wochen im Ev. Jakobus Gemeindehaus in der Eichendorffstr. 31. 9 ab 15.00 Uhr zur Vorbereitung trifft.

Für nähere Informationen zur ehrenamtlichen Mitarbeit stehen das Seniorenbüro Brackel, Tel. 50 29 640 und Pfarrer Jens Giesler, Tel. 40 02 33 gerne zur Verfügung