Initiiert vom Repair Cafe Wambel, der Evangelischen St. Reinoldi Kirchengemeinde und der Tremonia Akademie e. V. richtet sich das kostenfreie Schnupperangebot an Senior*innen, die keine oder nur wenige Vorkenntnisse im Umgang mit dem eigenen Android Smartphone oder Tablet haben.

Wann und Wo:

An vier Nachmittagen, jeweils samstags (06., 13., 27.11 und 04.12), von 14.00 bis 15.30 Uhr im Jakobus Gemeindehaus Wambel, Eichendorffstraße 31, 44143 Dortmund

Kursziele:

• Erlernen des sicheren und angstfreien Umgangs mit dem eigenen Android Smartphone oder Tablet

• Kennenlernen wichtiger Funktionen wie Benutzung des Adressbuches und des Kalenders anhand von vielen praktischen Übungsbeispielen

• Nutzung von weit verbreiteten Programmen (Apps) und der Kamerafunktionen

Alle Fragen werden in Ruhe erklärt und anhand von vielen praktischen Übungen am eigenen, mitzubringenden Gerät durchgeführt!

Kursleitung: Matthias Obst / Mitarbeiter im Repair Cafe Wambel

Anmeldungen: Tremonia Akademie e. V. - Telefon 0231/ 16 54 704

Da die Kursgröße auf max. 10 Teilnehmer*innen begrenzt ist, bieten die Veranstalter bei darüber hinaus gehendem Bedarf einen weiteren Schnupperkursab 08. Januar 2022 an.

