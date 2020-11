Der Verein Tremonia Akademie in Wambel (ehemals CCDo Bildungszentrum Brackel) bietet im Dezember zwei neue Online-Kurse für Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse an.

Das Kursangebot 3D-Druck richtet sich an Einsteiger und zeigt welche Möglichkeiten der 3D-Druck bietet. Eingesetzt wird die kostenfreie Software TinkerCAD. Am Ende des Kurses hat jeder Teilnehmer mindestens ein Objekt erstellt, welches die Tremonia Akademie ausdruckt und nach Ende des Kurses per Paket zum Teilnehmer nach Hause schickt. Ein eigener 3D-Drucker wird nicht benötigt.

Der Kurs findet sonntags am 13. und 20. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro.

Im Kurs Programmieren mit Python lernen die Teilnehmer die Programmiersprache kennen und unternehmen erste Versuche bei der Erstellung von Programmcode. Ziel ist des Kurses ist es, ein einfaches Mini-Spiel zu programmieren.

Dieser Kurs findet ebenfalls sonntags am 13. und 20. Dezember, aber von 13 bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro.

Beide Angebote finden ausschließlich online über die Plattform Zoom statt.

Weitere Informationen zu den Angeboten erteilt das Team der Tremonia Akademie e.V., Tecklenborn 34, gerne zu den Bürozeiten (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr) unter Tel. 0231/1654704. - Eine Anmeldung ist auch auf der Internetseite des Vereins unter www.tremonia-akademie.de möglich.