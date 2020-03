Die Handballerinnen des TV Asseln haben sich einiges vorgenommen. Die Zweitplatzierten der Kreisklasse wollen in dieser Saison den Aufstieg in die Kreisliga meistern. Aktuell spielt die Mannschaft um den Aufstieg mit und steht auf dem zweiten Tabellenplatz der Frauen-Kreisklasse. Dieser Platz wird - so der aktuelle Stand - zum Aufstieg in die höhere Spielklasse reichen. Aber auch der erste Tabellenplatz ist noch in Sichtweite. Aktuell ist der TVA mit nur zwei Minuspunkten punktgleich mit dem Tabellenführer und hat weiterhin alles selbst in der Hand. Die Asselner Damen konnten in dieser Saison unter dem neuen Trainer Karsten Wege bereits einige neue Spielerinnen begrüßen. Unabhängig vom Aufstieg suchen die Damen für die kommende Saison eine weitere Torfrau. Aber auch auf den anderen Positionen freut sich die Mannschaft über Verstärkung. Sich selbst beschreiben die Damen als "bunten Haufen im Alter von 20 bis 50 Jahren".

Um das lang ersehnte Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga zu meistern, zu erreichen, sucht die erste Herrenmannschaft dringend neue Spieler. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga im Sommer 2018, ist es der Mannschaft bisher nicht gelungen, den Wiederaufstieg zu schaffen. Durch den ein oder anderen schmerzhaften Abgang, sucht die Mannschaft besonders für den Rückraum Verstärkung. Marcel Engelhard hatte jüngst seinen Abschied verkündet. Fabian Krüger ist lange verletzt. Aber auch auf allen anderen Positionen ist Verstärkung willkommen. Spätestens im Sommer 2021 möchte Trainer Karsten Wege dann gemeinsam mit seinen Spielern zurück in die Kreisliga.

Die Damenmannschaft trainiert immer mittwochs von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr in der Sporthalle Asseln am Grüningsweg 44. Die erste Herrenmannschaft trainiert zweimal wöchentlich: mittwochs von 19 Uhr bis 20:15 Uhr in der Sporthalle Asseln am Grüningsweg und donnerstags von 20:30 Uhr bis 22 Uhr in der Sporthalle Brackel ll an der Haferfeldstraße.

Du möchtest Teil unserer Damenmannschaft oder ersten Herrenmannschaft werden und die Ziele gemeinsam mit uns verwirklichen? Dann melde dich bei unserem Trainer Karsten Wege unter Tel. 0162/7 90 53 75.

www.handball.tvasseln.de