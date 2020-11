Auch beim PTSV Dortmund muss wie bei allen Vereinen, die im Amateur- und Freizeitsport tätig sind, das Tischtennis-Training im nun begonnenen Lockdown ausfallen. Das Trainerteam rund um die B-Trainer Raphael Moy und Patrick Demsa hat sich jedoch etwas Besonderes einfallen lassen, um die Kinder und Jugendlichen sportlich nicht im Stich zu lassen und ein Angebot zu schaffen.

Als bereits absehbar war, dass das Tischtennis-Training in den städtischen Sporthallen in nächster Zeit ausfallen muss, wurden alle beim Training anwesenden Kinder mit Materialpaketen für zuhause ausgestattet. Sie enthalten unter anderem Tischtennisbälle, Becher, Springseile und Koordinationsleitern. Als nun die Sporthallen geschlossen wurden, konnten die Trainer auf ein Online-Trainingskonzept mittels Skype umsteigen. Die Kinder und Jugendlichen können auf diese Art und Weise per Videoübertragung zuhause unter Anleitung Sport machen. Inhalte des Trainings sind Übungen zur Taktik, zum Ballgefühl und technische Übungen auf Ziele und auf dem Esstisch. Kinder, die zuvor nicht mehr beim Training in Präsenz waren und daher kein Materialpaket erhalten haben, können ebenfalls mit Haushaltsmaterialien teilnehmen. Auf diese Art und Weise ist die sportliche Betätigung der Kinder auch im Lockdown gewährleistet.

Anmeldungen zum Training sind für Neuinteressierte per Email an tischtennis@ptsv-dortmund.de möglich. Alle Informationen finden sich auch im Internet unter:

www.ptsv-dortmund.de/tischtennis