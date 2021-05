Am gestrigen Mittwoch, den 26.05.21, konnte erstmalig seit dem langen Lockdown wieder ein Kinder-Training der Tischtennisabteilung des PTSV Dortmund in Präsenz stattfinden. Zwar war das eigentliche Tischtennis-Spielen noch nicht möglich, da das Training auf dem Außengelände und Sportplatz des Vereins stattfinden musste, doch die Freude der Kinder sich endlich wieder gemeinsam bewegen zu können und den Trainern begegnen zu können war deutlich zu spüren. So gestaltete das Trainerteam bestehend aus Raphael Moy und Patrick Demsa ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm aus Kräftigungs- und Koordinationsübungen. Die Kinder haben sich über das Angebot sehr gefreut, welches das in den letzten Wochen und Monate stattgefundene Online-Training nun ersetzt.

Aktuell ist das Training draußen mit bis zu fünf Kindern bis 14 Jahren unter Anleitung von bis zu zwei Trainern erlaubt. Die nötigen Abstände können auf dem großen Vereinsgelände dabei leicht eingehalten werden. Aufgrund der in Dortmund nun abgesunkenen Inzidenz von unter 100 Infizierte pro Woche und 100.000 Einwohner kann ab der nächsten Woche das Angebot auf bis zu 20 Kinder ausgeweitet werden. Auch Neuinteressierte sind herzlich eingeladen am Bewegungsangebot teilzunehmen und nach dem langen Lockdown wieder sportlich aktiv zu werden. Das Training findet derzeit immer montags und mittwochs von 18:00 bis 19:30 Uhr auf dem Vereinsgelände vor dem Vereinsheim mit Sportplatz an der Lissaboner Allee 31 statt. Um eine Voranmeldung wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl per E-Mail an tischtennis@ptsv-dortmund.de gebeten. Sollte die Inzidenz weiter sinken und Hallensport wieder möglich sein, werden alle Teilnehmer rechtzeitig informiert. Dies gilt ebenfalls für das Erwachsenen-Training, sobald dieses wieder erlaubt ist.