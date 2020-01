Schul-Stadtmeisterschaft auf dem Ruderergometer am IKG

Erstmalig findet eine Schul-Stadtmeisterschaft auf dem Ruder-Ergometer am Freitag, 17. Januar, von 9.45 bis 13.30 Uhr am Immanuel-Kant-Gymnasium, Grüningsweg 42-44, in Asseln statt.

Mit 150 Einzelmeldungen und 327 Meldungen insgesamt erfreut sich der Wettbewerb immer größerer Beliebtheit. Gerudert werden 500 Meter in den Wettkampfklassen (WK) IV und III. Die älteren Jahrgänge der WK I und II starten über 1000 Meter.

Beobachten kann man das ganze Spektakel über eine Leinwand, auf der die Ergometerleistung jedes einzelnen als Boot zu sehen sein wird.

Der IKG-Abiturjahrgang sorgt für das leibliche Wohl. Die Sanitäter der Schule werden dem Wettbewerb begleiten, der als Zwischenziel zur Ruderregatta auf dem Phoenix-See am 28. Mai zu sehen ist.