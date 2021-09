Am vergangenen Wochenende vom 03.09. bis 05.09.21 haben die beiden Trainer Patrick Demsa und Raphael Moy des PTSV Dortmund eine B-Trainer Fortbildung im Deutschen Tischtennis Zentrum in Düsseldorf absolviert. Dabei war das Thema des Lehrgangs die Sportpsychologie. Im Sport im Allgemeinen und im Tischtennis im Besonderen stellt dies ein wichtiges Themengebiet dar, um sportliche Leistung erzielen zu können und gleichzeitig den Kopf frei von zu hohen unter Druck setzenden eigenen Ansprüchen zu haben. Zudem bietet die Sportpsychologie zahlreiche Möglichkeiten Kinder und Jugendliche für den Tischtennis-Sport zu begeistern und ihre Motivation zu fördern.

Stattgefunden hat der Lehrgang als gekoppelte B- und C-Trainer Fortbildung im größeren Rahmen, da gleichzeitig auch noch eine weitere C-Trainer Ausbildung des WTTV im Deutschen Tischtennis Zentrum stattgefunden hat. Im gemeinsamen Austausch konnte auf diese Art und Weise viel Neues erlernt werden, was alle Teilnehmer nun in ihre Heimatvereine weitertragen und auch die Trainer des PTSV Dortmund im Jugendtraining umsetzen werden.

Das Trainerteam des PTSV Dortmund bestehend aus zwei B-Trainern, zwei C-Trainern und zwei Assistenztrainern bildet sich auf diese Art und Weise immer weiter fort, um die Qualität des Kinder- und Jugendtrainings kontinuierlich zu steigern und zu verbessern. So strebt auch Christian Hrncir eine B-Trainer Ausbildung im nächsten Jahr an, um sich als Trainer fortzubilden. Insgesamt kann der Verein so auf eine gute Kinder- und Jugendförderung blicken, die Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen betreut und fördert. Jedes Kind, welches sich über das Training hinausgehend für das Spielen in einer Mannschaft entscheidet, wird zudem von Jugendtrainern betreut, indem die Mannschaft bei ihren Meisterschaftsspielen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen begleitet und gecoacht wird. Dies entlastet auch die Eltern während den Meisterschaftsspielen und fördert zudem die sportliche Leistung und Motivation der Jugendlichen.

Das Trainerteam des PTSV Dortmund und die Trainingszeiten finden sich unter www.ptsv-dortmund.de/tischtennis/. Neue Kinder und Jugendliche sind jederzeit zum Training eingeladen und werden vom Trainerteam empfangen. Aufgrund von Corona bittet der Verein, dass alle Kinder bereits in Sportkleidung und mit medizinischer Maske zum Training erscheinen und sich vorher per E-Mail an tischtennis@ptsv-dortmund.de anmelden. Ein 3-G-Nachweis kann durch den Schülerausweis erbracht werden.