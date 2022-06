Nach 2 Jahren coronabedingter Pause startete am Sonntag, 19.06.22, wieder das vom Förderverein Marie-Juchacz-Haus e.V. in Zusammenarbeit mit Jannick + Jürgen Urlaub organisierte traditionelle, inzwischen 21. Treffen auf dem Marie-Juchacz-Platz vor der Asselner AWO-Begegnungsstätte in der Flegelstr. 42.

Zahlreiche 2-, 3- und 4-rädrige Fahrzeuge aus vergangenen Zeiten waren zu bewundern. Und gut 250 Zuschauer/innen nutzten die Gelegenheit bei schönstem Wetter mit kühlen Getränken, Spezialitäten vom Grill oder Erdbeerkuchen und heiße Waffeln den Tag zu genießen.

Ein schöner Ausklang vor der bald anstehenden 3-wöchigen Sommerpause rund um die AWO-Begegnungsstätten.