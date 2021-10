„Usselig, Schmuddelwetter“ – diese Worte kennen die Ferienkinder auf Gut Königsmühle noch nicht. Und so ließen sich in der ersten Herbstferienwoche rund 40 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren den Spaß nicht verderben und erlebten tolle fünf Tage beim Ferienprogramm der Stiftung help and hope.

Unter der Remise konnten sie handwerkliches Geschick unter Beweis stellen oder meterlange Loom-Bänder knüpfen. Unterm Kletterspielhaus wurde es gemütlich, als die Kinder es mit Decken und Kissen kurzerhand zur Leseecke umfunktionierten.

Kinder bestimmen mit

In der regenfreien Zeit eroberten die Ferienkinder den großen Spielplatz oder fuhren Gokart auf dem Hof. Auch ein Ausflug in den Wald stand auf dem Plan. „Wir haben hier so viele Möglichkeiten, da kommt keine Langeweile auf“, sagt Sandra Heller, Vorstandsvorsitzende der Stiftung help and hope, „wichtig ist uns, dass die Kinder das Programm selbst mitbestimmen.“

Corona stellte die Organisation und die Durchführung des Herbstferienprogramms in diesem Jahr vor Herausforderungen. Diese konnten jedoch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gut gemeistert werden. In der kommenden Herbstferienwoche betreut die Stiftung weitere 50 Kinder auf Gut Königsmühle.

Die nächsten Termine

Außerdem stehen in den nächsten Wochen tolle Termine für Kinder an: Laternenumzug, Weihnachtsbacken, Nikolausbesuch. Interessierte können bereits Karten kaufen. Infos unter: www.helpandhope-stiftung.com.